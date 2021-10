Kemenlu AS Berikan Usulan Konkret kepada Korut Terkait Pemulihan Perundingan Pyongyang-Washington

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) pada Kamis (14/10) mendesak Korea Utara untuk merespon usulan konkret AS terkait pemulihan perundingan antara Korea Utara dan AS.Dalam pengarahan media pada hari itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Edward Price mengungkapkan hal tersebut kepada wartawan saat ditanyai apakah AS mengusulkan penghapusan sanksi terhadap Korea Utara sebagai pokok pembicaraan perundingan.Price menerangkan diplomasi, termasuk kontak langsung merupakan sarana yang paling efisien untuk mewujudkan target kebijakan AS terhadap Korea Utara.Ia juga mengatakan bahwa AS siap menemui Korea Utara dan telah memberikan usulan konkret kepada Korea Utara. AS tengah menunggu respons dari Korea Utara.Price menambahkan pihaknya tidak ingin sikap AS dinilai hanya sekedar mempertahankan kondisi sekarang. AS melakukan diplomasi secara aktif dengan Korea Selatan dan Jepang.Juru bicara AS tersebut menekankan bahwa program senjata nuklir dan rudal balistik Korea Utara adalah ancaman bagi keamanan kelompok yang menjadi topik pembahasan bersama aliansinya.