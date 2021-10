Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik selama tiga hari berturut-turut dan kembali berada di kisaran 3.010.KOSPI naik 0,88 poin, atau 260,42% pada hari Jumat (15/10), ditutup di angka 3.015,06.Saham teknologi KOSDAQ naik 0,72 poin, atau 7,11% , ditutup di angka 99,54.Di pasar valuta asing, nilai mata uang Won Korea melemah 4,4 Won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari Jumat ini di angka 1.182,4 Won per Dolar AS.