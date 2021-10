Presiden Moon dan PM Kishida Gelar Pembicaraan Via Telepon

Photo : YONHAP News

Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan Perdana Menteri (PM) baru Jepang, Fumio Kishida, menggelar pembicaraan via telepon selama sekitar 30 menit pada Jumat (15/10).Pembicaraan pertama antara kedua pemimpin itu terjadi 11 hari setelah Kishida menjabat sebagai PM Jepang.Moon dan Kishida sepakat untuk memperat kerja sama dalam menangani Korea Utara dan juga meningkatkan hubungan antara Seoul dan Tokyo yang berorientasi masa depan.Namun demikian, kedua pemimpin menunjukkan pandangan yang berbeda mengenai sejumlah isu bilateral yang rumit, termasuk isu korban kerja paksa dan perbudakan syahwat di masa perang.PM Kisihda mendesak pihak Seoul untuk menanggapi beberapa isu tersebut dengan layak agar hubungan bilateral dapat kembali pulih.Presiden Moon secara khusus menyebut bahwa kedua negara memiliki interpretasi hukum yang bebeda terkait perjanjian bilateral yang dicapai pada tahun 1965 dan menyerukan upaya untuk mencari solusi secara diplomatik.Mengenai masalah perbudakan syahwat oleh militer Jepang di masa perang, Moon mengatakan bahwa penting untuk menemukan solusi yang dapat diterima oleh para korban dan tidak merusak hubungan diplomatik kedua negara.Menyusul pembicaraan via telepon dengan PM baru Jepang tersebut, Presiden Moon juga mengadakan pertemuan dengan Direktur Badan Intelijen Pusat (CIA) Amerika Serikat (AS) William Burns yang tengah melakukan perjalanan ke Seoul.Sebagai upaya untuk mengajak Korea Utara kembali ke meja perundingan, Presiden Moon menegaskan bahwa AS perlu memberikan tawaran yang lebih spesifik untuk berdialog dengan Korea Utara.Pekan ini, Direktur Intelijen Nasional AS Avril Haines mengunjungi Korea Selatan, sementara pembicaraan antara para utusan khusus untuk nuklir Korea Utara dari Korea Selatan, AS dan Jepang akan digelar di Washington, AS.