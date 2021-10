Para Ketua Badan Intelijen Korsel, AS, Jepang Bertemu di Seoul

Photo : YONHAP News

Ketua badan intelijen dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang akan mengadakan pertemuan trilateral di Seoul pada hari Senin (18/10).Direktur Badan Intelijen Nasional AS Avril Haines telah tiba di Seoul pada hari Minggu (16/10) untuk melakukan lawatan pertamanya dalam lima bulan terakhir.Selama kunjungannya di Korea Selatan pada bulan Mei lalu, dia sempat bertemu dengan Presiden Korea Selatan Moon Jae-in dan mengunjugi desa perbatasan Panmunjeom.Direktur Intelijen Kabinet Jepang Hiroaki Takizawa juga dilaporkan mengunjungi Seoul untuk menhadiri pertemuan trilateral bersama rekannya dari Korea Selatan, Park Jie-won, dan Avril Haines pada hari Senin (18/10).Ini akan menjadi pertemuan pertama mereka dalam lima bulan terakhir, sejak pertemuan pada bulan Mei lalu di Tokyo.Para ketua badan intelijen itu dijadwalkan berbagi penilaian mereka tentang masalah Korea Utara dan juga secara luas membahas kepentingan ketiga negara, seperti seruan Seoul untuk mengumumkan deklarasi akhir perang.Di sisi lain, di Washington, AS, perwakilan khusus untuk urusan Korea Utara dari Korea Selatan, AS dan Jepang akan mengadakan pertemuan pada pekan ini untuk mencari solusi agar Korea Utara kembali ke meja perundingan.Ketua Utusan Nuklir Korea Selatan Noh Kyu-duk mengatakan bahwa Seoul dan Washington saat ini hampir menyelesaikan persiapan proyek kerja sama di bidang kemanusiaan dengan Korea Utara dan prihal deklarasi akhir perang pun kemungkinan akan menciptakan momentum untuk dimulainya kembali dialog.