Harga Gas di Seoul Capai 1.800 Won, Tertinggi dalam 7 Tahun

Photo : YONHAP News

Harga gas di Seoul mencapai 1.800 won per liter untuk pertama kalinya dalam tujuh tahun.Menurut data yang dikumpulkan oleh Perusahaan Minyak Nasional Korea, harga rata-rata gasoline di Seoul naik 4,4 won dalam sehari ke 1.801 won per liter di hari Senin (18/10), merupakan yang tertinggi sejak 2014.Harga rata-rata di seluruh negeri juga naik 1.724,9 atau 37 won lebih tinggi dari harga rata-rata pada minggu lalu.Harga minyak mentah meningkat baru-baru ini akibat naiknya kembali permintaan di tengah pemulihan global dari pandemi. Namun terjadi kekurangan pasokan minyak mentah akibat gangguan di beberapa fasilitas dan sebagaimana negara-negara pemroduksi minyak telah menahan peningkatan hasil minyak mentah.Kenaikan nilai dolar AS terhadap won Korea juga mendukung kenaikan harga tersebut, sementara permintaan bahan bakar meningkat menjelang musim dingin.Pada 2018 saat harga gas naik hingga 1.690 won, pemerintah memangkas sementara pajak bahan bakar untuk meringankan beban konsumen.