Sung Kim : AS Tidak Memiliki Niat Bermusuhan terhadap Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan khusus AS untuk kebijakan Korea Utara, Sung Kim, mengatakan pada hari Senin (18/10) waktu setempat bahwa Korea Selatan dan Amerika Serikat sedang membahas masalah mengenai deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea dan akan terus melakukan pembahasan.Di dalam jumpa pers yang digelar setelah pertemuan dengan Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok di Washington D.C, Sung Kim menyatakan bahwa kedua pihak menegaskan untuk pewujudan denuklirisasi lengkap dan perdamaian yang berkelanjutan di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, AS terus menyampaikan ajakan kepada Korea Utara untuk membuka kembali dialog dan bahwa AS tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara serta selalu terbuka untuk pertemuan tanpa syarat.Sung Kim juga menekankan pengimplementasian resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap Korea Utara, masalah Hak Asasi Manusia penduduk Korea Utara, masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara, dan lainnya.Dikatakannya, AS selalu siap untuk melakukan kerja sama dalam menangani berbagai masalah yang menjadi kekhwatiran, dan akan terus memberikan dukungan kemanusiaan kepada Korea Utara.Dia juga berharap agar dapat melanjutkan pembahasan mengenai deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea bersama Ketua Juru Runding Perdamaian Semenanjung Korea Roh Kyu-deok di Seoul.