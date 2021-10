Ketua Badan Intelijen Korsel, AS dan Jepang Gelar Rapat Trilateral

Photo : YONHAP News

Ketua badan intelijen dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar rapat di Seoul, Korea Selatan, pada hari Selasa (19/10) untuk membahas isu terkait Korea Utara, termasuk peluncuran rudal balistik dari kapal selam (SLBM) yang dilakukan pada hari Selasa (19/10) pagi ini.Badan Intelijen Nasional Korea Selatan menyatakan bahwa rapat tersebut digelar di Seoul dengan dihadiri oleh Ketua Badan Intelijen Nasional Korea Selatan Park Ji-won, rekannya dari AS, Avril Haines, serta dari Jepang, Hiroaki Takizawa.Pada hari Senin (18/10), rapat bialteral antara Korea Selatan dan AS serta Korea Selatan dan Jepang telah digelar, kemudian ketiga pemimpin tersebut menggelar rapat pada hari Selasa (19/10) untuk membahas situasi di Semenanjung Korea, termasuk isu Korea Utara, rantai pasokan global, kebocoran teknologi, dan lainnya.Khususnya, mereka bertukar informasi mengenai peluncuran rudal Korea Utara dan melakukan penilaian terhadap situasi terkait.Dilaporkan bahwa ketiga ketua badan intelijen tersebut akan mempererat kerja sama intelijen antara ketiga negara di masa depan.