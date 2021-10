Gedung Putih Kecam Peluncuran Rudal Korut

Photo : YONHAP News

Gedung Putih mengecam peluncuran rudal balistik Korea Utara yang dikatakan merupakan ancaman regional dan melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki dalam pengarahan rutin untuk media mengatakan bahwa janji AS untuk mempertahankan Korea Selatan dan Jepang kukuh, dan mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan setelah menghentikan provokasi mereka.Dia menegaskan bahwa AS tetap bersedia menemui pihak Korea Utara di mana saja dan kapan saja tanpa syarat.Dalam pertemuan juru runding nuklir Korea Utara yang digelar di Washington, AS, perwakilan dari Korea Selatan, AS, dan Jepang mengungkapkan kekhawatiran mereka akan peluncuran rudal Korea Utara dan sepaham akan perlunya dialog sesegera mungkin dengan Korea Utara.Selain itu, ketiga pihak sepakat untuk bekerjasama dalam mengupayakan kembali proses perdamaian sambil memperhatikan kondisi Semenanjung Korea.Sementara itu, salah seorang pejabat tinggi Korea Selatan mengatakan bahwa peluncuran rudal Korea Utara akan menimbulkan kesulitan, tetapi tidak akan mempengaruhi kerangka penyelesaian masalah Korea Utara melalui dialog.