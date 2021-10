Jumlah Investor Individu Korsel di Pasar Saham Luar Negeri Meningkat

Photo : YONHAP News

Rasio keterlibatan penduduk Korea Selatan yang berinvestasi di bursa saham luar negeri melonjak, sebagaimana jumlah rekening investor individu Korea Selatan untuk transaksi saham di luar negeri melebihi 3,31 juta.Menurut data yang diserahkan oleh Badan Keuangan Korea kepada parlemen pada hari Rabu (20/10), jumlah rekening investor individu di pasar saham luar negeri tercatat mencapai 3.310.981, naik 74 persen dibandingkan setahun sebelumnya.Jumlah akun saham luar negeri terus melonjak selama lima tahun terakhir, dari yang sebelumnya sebanyak 303.712 pada 2019 menjadi 1.896.121 pada tahun lalu.Biaya transaksi saham, yaitu jumlah biaya pembelian dan penjualan saham, di luar negeri pada tahun ini naik 45 persen dari total biaya tahun lalu, dengan catatan 288,99 miliar dolar AS pada akhir September.Terutama pembayaran biaya transaksi investasi di pasar saham Amerika Serikat meningkat pesat dari 30,8 miliar dolar AS pada 2019 menjadi 267,39 miliar dolar AS pada September tahun ini.