Gedung Putih : AS tetap Bersedia Berdialog dengan Korut

Photo : YONHAP News

Kantor Kepresidenan Amerika Serikat (AS) kembali mengonfirmasi posisinya, yaitu pihaknya bersedia berdialog dengan Korea Utara tanpa syarat.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan hal tersebut kepada para wartawan di dalam pesawat kepresidenan sewaktu perjalanan dinas Presiden Joe Biden ke Pennsylvania, AS, pada hari Rabu (20/10) waktu setempat.Psaki menuturkan, walau Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik, namun AS tetap bersedia berdialog dengan Pyongyang, dan hal itu telah dinyatakan Washington sejak beberapa bulan lalu.Juru bicara Gedung Putih itu dalam pengarahan rutin untuk media sehari sebelumnya mengatakan bahwa AS mendesak Korea Utara untuk kembali ke meja perundingan setelah menghentikan provokasinya.