Utusan Khusus AS ke Seoul untuk Bahas Isu Korut

Photo : YONHAP News

Perwakilan Khusus Amerika Serkiat (AS) untuk Korea Utara, Sung Kim, akan mengunjungi Korea Selatan pada hari Sabtu (23/10) untuk membahas isu Korea Utara.Kim akan tiba di Seoul pada hari Sabtu (23/10) dan bertemu dengan mitranya dari Korea Selatan, Noh Kyu-duk, pada hari Minggu (24/10) untuk membahas isu-isu utama di seputar Semenanjung Korea.Perhatian kini tertuju pada kemungkinan Kim menyampaikan posisi AS mengenai usulan Korea Selatan untuk melakukan deklarasi akhir Perang Korea sebagai jalan untuk memulai kembali dialog dengan Korea Utara.Korea Selatan telah berupaya melakukan deklarasi pengakhiran perang sebagai jalan untuk membangun kepercayaan dengan Korea Utara dan membawanya kembali ke meja perundingan.Utusan AS tersebut diperkirakan akan berbagi hasil diskusi internal pemerintah AS menyangkut deklarasi tersebut.Para perwakilan khusus tersebut tampak sedang menganalisis niat Korea Utara melakukan uji coba penembakan rudal balistik berbasis kapal selam baru-baru ini dan kemungkinan akibatnya.