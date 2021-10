Korsel Sumbang 5 Juta Dolar AS untuk Dana Penanggulangan COVID-19 ASEAN

Photo : YONHAP News

Korea Selatan menyumbangkan tambahan lima juta dolar AS untuk dana penanggulangan COVID-19 kepada ASEAN.Duta Besar Korea Selatan untuk ASEAN, Lim Sung-nam, menyampaikan perihal sumbangan dana senilai 5 juta dolar AS tersebut di kantor Sekretariat ASEAN di Jakarta pada hari Jumat (22/10).Dana penanggulangan COVID-19 untuk ASEAN akan digunakan untuk pembelian keperluan medis dan pencegahan penyakit serta penegembangan dan pembelian vaksin COVID-19.Korea Selatan, China, dan Jepang telah menyumbangkan dana masing-masing sebesar satu juta dolar AS pada tahun lalu.Duta Besar Lim menegaskan bahwa Presiden Moon Jae-in telah menyatakan niat untuk berpartisipasi dalam pemberian dana penanggulangan COVID-19 kepada ASEAN dalam KTT antara Korea Selatan dan ASEAN tahun lalu, dan kerja sama di bidang kesehatan ASEAN merupakan agenda utama dalam Kebijakan Baru ke Arah Selatan yang dikemukakan oleh pemerintahan Moon.Selain sumbangan tersebut, Korea Selatan telah memberikan bantuan alat tes COVID-19 dan kebutuhan pencegahan penyakit senilai 500 ribu dolar AS kepada setiap negara anggota ASEAN.