Hari PBB Dimeriahkan Penampilan Musisi Korea

Photo : YONHAP News

Dari musik klasik hingga K-pop, penampilan musik oleh para musisi Korea menyemarakkan aula Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS), menjelang Hari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ke-76 pada hari Minggu (24/10).Konser Hari PBB disponsori oleh pemerintah Korea Selatan untuk merayakan 30 tahun keanggotaan Korea Selatan dan Korea Utara secara bersama-sama di PBB.Mengusung tema 'Restorasi Menuju Perdamaian dan Kemakmuran', para musisi berdarah Korea menampilkan pertunjukan musik langsung dan melalui rekaman video.Duo pemain biola Amerika Serikat berdarah Korea, Angela dan Jennifer Jeon, membuka acara tersebut.Penyanyi soprano Kim Young-mi, pemain piano Yoo Young-wook, Goyang Philharmonic Orchestra, dan grup musik wanita K-pop, Aespa, tampil melalui rekaman video di Seoul.Penyanyi soprano Shin Young-ok, yang khusus datang ke New York, menutup acara tersebut.Utusan Tetap Seoul untuk PBB mengatakan bahwa acara budaya itu telah digelar di aula sejak pandemi COVID-19 dimulai.