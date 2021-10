Utusan Khusus Urusan Korut dari Korsel, AS Kembali Bertemu di Seoul

Photo : YONHAP News

Utusan khusus untuk urusan Korea Utara dari Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) kembali mengadakan pertemuan pada hari Minggu (24/10) di Seoul.Kedua perwakilan khusus itu telah melakukan pertemuan sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir, yaitu di Seoul dan Washington, setelah Presiden Korea Selatan Moon Jae-in mengusulkan deklarasi akhir Perang Korea dalam Sidang Umum PBB pada September lalu.Utusan khusus untuk urusan Korea Utara dari Korea Selatan, Noh Kyu-deok, mengatakan bahwa kedua belah pihak kini tengah melakukan komunikasi erat sepanjang waktu, di berbagai tempat, dan dengan berbagai metode.Perwakilan Khusus AS Sung Kim mengatakan dia berharap untuk dapat terus bekerja bersama rekannya dari Korea Selatan, Noh Kyu-deok, untuk mempelajari berbagai inisiatif dan cara untuk melibatkan Pyongyang, termasuk tawaran Seoul untuk deklarasi akhir perang secara resmi.Kim menegaskan kembali bahwa Washington tetap terbuka untuk bertemu dengan Korea Utara tanpa syarat apa pun, dan AS tidak memiliki niat bermusuhan terhadap Korea Utara.Dia juga menyampaikan keprihatinan tentang peluncuran rudal Korea Utara baru-baru ini, dan menyerukan kepada Korea Utara untuk menghentikan provokasi dan agar mau terlibat dalam dialog.Sebuah sumber diplomatik terkait urusan Korea Utara menyebutkan bahwa diskusi tentang rincian deklarasi akhir Perang Korea yang sedang dilakukan antara Seoul dan Washington telah mencapai tahap yang berarti.Analisis tersebut muncul dengan mengingat bahwa Korea Selatan dan AS telah memfokuskan diri untuk menanti tanggapan langsung dari Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengenai tawaran Seoul untuk mengumumkan deklarasi akhir perang.Dilaporkan pula bahwa Korea Selatan dan AS tengah mengatur jadwal kunjungan sejumlah pejabat tinggi Kementerian Luar Negeri AS pada bulan depan.