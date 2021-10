BTS Gelar Konser Pertama setelah 1 Tahun

Photo : YONHAP News

Grup K-pop BTS tampil dalam sebuah konser online "BTS Permission to Dance on Stage" pada hari Minggu (24/10).Acara tersebut digelar sekitar setahun setelh "BTS Map of the Seoul ON:E", yang merupakan konser streaming yang dibayar per tontonan yang diadakan pada bulan Oktober lalu.Selama dua setengah jam, kelompok musik ternama dunia itu menampilkan sejumlah lagu populer mereka, termasuk Fire, Fake Love, Dynamite, dan Butter.Agensi musik mereka, BigHit Music, pada hari Senin (25/10) memperkirakan konser itu disaksikan dari 197 negara.BTS dijadwalkan menggelar konser langsung pada bulan November dan Desember di Los Angeles, Amerika Serikat. Grup musik itu terakhir kali menggelar konsir langsung pada Oktober 2019 di Seoul, Korea Selatan.