Upacara Peringatan 112 Tahun Penembakan Ito Hirobumi Oleh An Jung-geun Digelar

Photo : KBS News

Upacara peringatan 112 tahun penembakan Ito Hirobumi oleh pahlawan Korea, An Jung-geun, digelar pada hari Selasa (26/10) di Memorial An Jung-geun di Seoul.Upacara yang digelar secara virtual tersebut dihadiri oleh para pejabat pemerintah, keluarga yang ditinggalkan oleh pahlawan kemerdekaan tersebut, dan tamu lainnya.An Jung-geun yang lahir di Provinsi Hwanghaedo pada tahun 1879 berupaya mengembangkan sumber daya manusia dengan mendirikan Sekolah Samheung dan Sekolah Doneui. Setelah perjanjian Eulsa tahun 1905, dia kemudian mengambil bagian dalam gerakan perjuangan anti-Jepang.Pada tanggal 26 Oktober 1909, An menembak Ito Hirobumi di Harbin, China, dan meneriakkan 'Korea merdeka' sebanyak tiga kali saat ditangkap oleh militer Rusia.Peristiwa di Harbin tersebut mengangkat masalah invasi Jepang atas Joseon ke seluruh dunia dan mengaktifkan gerakan melawan Jepang.Di upacara hari Selasa (26/10) tersebut, cucu dari An membacakan 'alasan penembakan Ito Hirobumi'.An dijatuhi hukuman mati pada tanggal 14 Februari 1910 dan meninggal dunia demi membela negara pada tanggal 26 Maret di tahun yang sama.Pemerintah Korea Selatan memberikan bintang tanda jasa kepada An pada tahun 1962, namun kerangka jenazah An belum ditemukan. Untuk menemukan kerangka jenazah tersebut, kerja sama dari pihak otoritas China sangat dibutuhkan.Sementara itu, Ketua ​Badan Urusan Pejuang dan Veteran Hwang Gi-cheol mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pembahasan dengan pemerintah China, menjelang 30 tahun penjalinan hubungan diplomatik antara Korea Selatan dan China, agar kerangka jenazah pahlawan An Jung-geun dapat dibawa pulang ke tanah air.