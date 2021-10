AS Naikkan Peringatan Perjalanan ke Korsel ke Level 3

Photo : YONHAP News

Amerika Serikat (AS) meningkatkan peringatan perjalanan ke Korea Selatan di tengah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan.Kementerian Luar Negeri AS mengunggah status perjalanan terbaru ke negara-negara di seluruh dunia tersebut pada hari Selasa (26/10), termasuk ke Korea Selatan, yang dinaikkan dari Level Dua: Tingkatkan Kewaspadaan ke Level Tiga: Pertimbangkan Kembali Perjalanan.Perubahan itu dilakukan dua bulan setelah AS menaikkan level peringatan perjalanan ke Korea Selatan dari Level Satu: Kewaspadaan Normal, yang merupakan level terendah dalam sistem empat level yang diterapkan.Pihak Kementerian Luar Negeri AS mengatur kembali status perjalanan berdasarkan penilaian Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).Jumlah kasus penularan baru COVID-19 di Korea Selatan tetap mencatatkan empat digit selama hampir empat bulan sejak 7 Juli, walaupun hingga hari Selasa (26/10) kemarin, angka tersebut tetap berada di bawah 2.000 kasus selama 18 hari berturut-turut.