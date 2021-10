WMO : Asia Catatkan Suhu Udara Terpanas pada 2020

Photo : YONHAP News

Suhu udara di Asia tahun lalu adalah yang terpanas sejak pencatatan suhu udara dilakukan di Asia.Menurut laporan 'kondisi iklim di Asia tahun 2020', yang dirilis oleh Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) pada Selasa (26/10) waktu setempat, suhu udara di Asia tahun lalu lebih tinggi 1,39 derajat Celsius daripada rata-rata suhu udara pada tahun 1981 hingga tahun 2010.Jumlah korban akibat peningkatan suhu udara di wilayah Asia juga meningkat, di mana tercatat sekitar 50 juta orang yang terkena dampak banjir dan badai, serta lebih dari 5.000 orang meninggal dunia.Berdasarkan negara, kerugian yang dirasakan China adalah yang terbesar dengan catatan 238 miliar dolar AS, dan disusul India dengan kerugian sebesar 87 miliar dolar AS, Jepang dengan 83 miliar dolar AS, Korea Selatan dengan 24 miliar dolar AS, dan Korea Utara dengan kerugian 2,4 miliar dolar AS.