Presiden Moon Serukan Deklarasi Akhir Perang Korea

Photo : YONHAP News

Presiden Moon Jae-in mendesak para pemimpin Amerika Serikat (AS), China, Jepang, Rusia, dan negara-negara Asia Tenggara untuk mendukung usulan deklarasi akhir Perang Korea.Moon membuat seruan tersebut pada hari Rabu (27/10) malam dalam sebuah pertemuan tingkat tinggi Asia Timur (EAS) dan melibatkan negara-negara anggota ASEAN yang digelar dengan sambungan video.Dia mengatakan bahwa deklarasi itu akan membuka pintu dialog dan menjadi langkah awal penting menuju perdamaian di Semenanjung Korea, Asia, dan dunia.Presiden AS Joe Biden mengatakan bahwa demi perdamaian dan keamanan di wilayah Indo-Pasifik, upaya-upaya diplomatik serius dibutuhkan untuk resolusi krisis di Myanmar dan denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea.Sementara itu, Presiden Moon juga mengatakan bahwa solidaritas Asia Timur, yang merupakan 54 persen dari total populasi global dan 62 persen dari total PDB global, dapat secara signifikan berkontribusi untuk kerja sama komunitas internasional dalam menghadapi isu perubahan iklim dan pandemi COVID-19.KTT Asia Timur yang diadakan secara virtual tersebut dihadiri oleh pemimpin dari 9 negara ASEAN, AS, China, Jepang, Rusia, Australia, Selandia Baru, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).