Senat AS Loloskan RUU Warmbier, Targetkan Pelanggaran HAM Korut

Photo : YONHAP News

Komite diplomasi Senat Amerika Serikat (AS) baru-baru ini meloloskan Rancangan Undang-Undang (RUU) untuk mengecam penindasan hak asasi manusia Korea Utara dan meminta pertanggung-jawaban.UU Sensor dan Pengawasan Korea Utara, yang disebut dengan nama seorang warga AS, Otto Warmbier, yang meninggal setelah dibebaskan dari tahanan di Korea Utara itu mewajibkan Presiden AS mengembangkan strategi untuk memerangi lingkungan intelijen Korea Utara yang menindas dan melaporkannya ke kongres.Selain itu, UU itu mengizinkan pihak terkait untuk dijatuhi sanksi, seperti pembekuaan aset di AS dan pembatasan penerbitan visa masuk ke AS.Otto Warmbier melakukan perjalan wisata ke Korea Utara pada tahun 2016 lalu ditahan dan dijatuhi hukuman 15 tahun kerja paksa, setelah dituduh berniat meruntuhkan rezim Korea Utara. Pada bulan Juni tahun berikutnya, dia dipulangkan ke AS dalam kondisi koma, dan meninggal dunia enam hari kemudian.Sejak itu, parlemen AS membuat dan meloloskan beberapa UU dengan nama Warmbier untuk memberlakukan berbagai pembatasan terhadap Korea Utara.