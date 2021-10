KOSPI Ditutup Turun 0,53% pada 28 Oktober

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun 15,94 poin, atau 0,53 persen, pada hari Kamis (28/10), mengakhiri perdagangan hari ini di angka 3.009,55.Sentimen investasi tampak berkontraksi setelah adanya kekhawatiran akan pelambatan ekonomi Amerika Serikat menjelang pengumuman pertumbuhan produk domestik bruto AS.Pasar saham teknologi KOSDAQ turun 8,82 poin, atau 0,87 persen, ditutup di 1.000,13.Di pasar valuta asing, nilai won Korea menguat 0,3 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.169,7 won per dolar AS.