KOSPI Ditutup Turun 1,29% pada 29 Oktober

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) turun selama tiga hari berturut-turut akibat aksi jual oleh investor asing dan institut, sehingga KOSPI hari ini ditutup di bawah level 3.000.KOSPI anjlok 38,87 poin, atau 1,29 persen, pada hari Jumat (29/10), mengakhiri perdagangan di hari Jumat (29/10) ini di angka 2.970,68.Penurunan ke level di bawah 3.000 ini merupakan yang pertama kali dalam empat belas hari terakhir.Investor asing dan institut melakukan aksi jual senilai masing-masing 804,9 miliar won dan 475,5 miliaw won. Sedangkan investor individu melakukan aksi beli senilai 1,25 triliun won.Sedangkan indeks saham teknologi KOSDAQ ditutup di level 992,33, turun 7,80 poin, atau 0,78 persen.Di pasar valuta asing, nilai won Korea menguat 1,1 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.168,6 won per dolar AS.