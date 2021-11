Korsel, AS Mulai Latihan Udara Gabungan Skala Kecil pada Senin

Photo : YONHAP News

Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) memulai latihan militer angkatan udara gabungan skala kecil pada Senin (01/11), menggantikan latihan berskala besar, Vigilant Ace, untuk empat tahun berturut-turut.Menurut sumber militer, kedua sekutu itu akan memperkecil skala latihan yang disebut "Acara Pelatihan Penerbangan Gabungan" secara tertutup sepanjang hari Jumat (05/11).Sekitar 100 jet tempur dari masing-masing negara akan mengambil bagian, termasuk F-15 K dan KF-16 Korea Selatan, serta F-16 AS.Korea Selatan dan AS telah menggelar Vigilant Ace setiap tahun di bulan Desember, namun sejak 2018, skalanya diperkecil seiring penciptaan suasana dialog antara kedua korea dan antara AS dan Korea Utara.Sementara itu, beberapa pengamat mengkritik Seoul dan Washington karena memperkecil skala latihan dan melaksanakannya secara tertutup.