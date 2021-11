Pertemuan Menlu Korsel-AS, Korsel-Cina Digelar di Roma

Photo : YONHAP News

Para menteri luar negeri Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) mengadakan pembicaraan di Italia pada hari Minggu (31/10) untuk membahas masalah Semenanjung Korea, termasuk deklarasi akhir Perang Korea secara resmi.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Chung Eui-yong bertemu dengan mitranya dari AS, Antony Blinken, di Roma, Italia.Dalam pertemuan yang berlangsung selama sekitar satu jam itu, kedua menteri bertukar pendapat tentang hubungan Korea Selatan dan AS, masalah seputar Semenanjung Korea dan penanganan penularan pandemi COVID-19.Menurut kementerian, Chung dan Blinken sepaham tentang perlunya menangani situasi Semenanjung Korea secara stabil dan mengadakan diskusi serius tentang cara melanjutkan kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea, termasuk deklarasi berakhirnya perang.Sebelum itu, Menteri Chung juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi di Roma dan membahas urusan Semenanjung Korea dan berbagai cara untuk meningkatkan pertukaran budaya.Kementerian Luar Negeri di Seoul mengatakan bahwa Chung dan Wang pada hari Jumat (30/10) lalu telah mengadakan pembicaraan jujur dan mendalam tentang deklarasi akhir Perang Korea dan mendorong kembali proses perdamaian di Semenanjung Korea.Keduanya juga sepakat meningkatkan pertukaran budaya untuk mempromosikan pemahaman dan persahabatan antara masyarakat Korea Selatan dan China, menjelang peringatan 30 tahun jalinan diplomatik bilateral kedua negara pada tahun depan.Menteri Chung secara khusus menyerukan kerja sama untuk meningkatkan pertukaran bilateral di sektor konten budaya. Wang juga setuju untuk terus melakukan komunikasi terkait hal ini.