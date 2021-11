Total Ekspor Korsel pada Januari-Oktober Lampaui 500 Miliar Dolar AS

Photo : YONHAP News

Volume ekspor Korea Selatan di Oktober dibukukan senilai 55,55 miliar dolar AS, naik 24 persen dibandingkan periode yang sama setahun lalu.Angka bulanan untuk Oktober itu menyentuh rekor kedua tertinggi, menyusul pencapaian di bulan September lalu.Begitu juga tren peningkatan ekspor terus berlanjut selama 12 bulan berturut-turut sejak Oktober tahun lalu. Bahkan, ekspor terus mencatatkan pertumbuhan yang kuat selama 8 bulan terkahir dengan melampaui 50 miliar dolar AS.Hasilnya, jumlah ekspor kumulatif dalam periode dari Januari hingga Oktober 2021 tercatat mencapai 523,2 miliar dolar, telah melebihi jumlah keseluruhan ekspor pada tahun lalu.Pencapaian tersebut juga menjadi rekor terbaru dalam ekspor Korea Selatan yang mencapai lebih dari 500 miliar dolar AS dalam jangka waktu tersingkat.Seorang pejabat Kementerian Perindustrian Korea Selatan menerangkan bahwa ekspor dari pasar andalan dan pasar baru, semuanya terus meningkat selama tujuh bulan berturut-turut.Ditengah meningkatnya ekspor produk-produk andalan, seperti semikonduktor dan besi, pasar ekspor produk yang baru bertumbuh, termasuk kesehatan bio dan baterai sekunder, juga meningkat.Di sisi lain, impor untuk bulan Oktober mencapai 53,8 miliar dolar, sehingga melanjutkan catatan surplus perdagangan Korea Selatan selama 18 bulan berturut-turut.Total volume perdagangan Korea Selatan, termasuk ekspor dan impor, melampaui angka 1 triliun dolar AS dalam kurun waktu yang tersingkat dalam sejarah perdagangan Korea Selatan. Dengan demikian, volume perdagangan Korea Selatan kembali ke posisi ke-8 terbesar di dunia dunia setelah sembilan tahun.Diperkirakan bahwa jumlah ekspor tahunan akan menembus 600 miliar dolar hingga Desember, yang akan menorehkan rekor terbesar dalam sejarah. Ini berkat pertumbuhan ekspor yang memimpin pemulihan ekonomi kembali seperti masa sebelum pandemi COVID-19.