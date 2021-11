Korsel, AS Gelar Rapat Kerja Bahas Isu Korea Utara

Photo : YONHAP News

Para pejabat senior pemerintah Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar rapat kerja untuk membahas cara menjalin hubungan dengan Korea Utara, termasuk melalui bantuan kemanusiaan dan deklarasi akhir Perang Korea.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dan AS mengatakan bahwa Rim Kap-soo, Direktur Jenderal Biro Rezim Perdamaian Semenanjung Korea, menggelar pembicaraan dengan Wakil Perwakilan Khusus AS untuk Korea Utara, Jung Pak, di Washington, AS, pada Senin (01/11).Dikatakan bahwa kedua pihak membahas situasi saat ini di Semenanjung Korea, prospek kerja sama kemanusiaan dan kemungkinan dialog dengan Pyongyang.Rapat tersebut juga dilaporkan dihadiri oleh para pejabat Kantor Kepresidenan Korea Selatan dan Kementerian Unifikasi.Kementerian Luar Negeri AS mengatakan bahwa rapat itu menunjukkan komitmen bersama antara Korea Selatan dan AS untuk memajukan tujuan bersama dalam mencapai denuklirisasi lengkap dan perdamaian permanen di Semenanjung Korea.Rapat itu digelar setelah para utusan nuklir kedua negara menggelar pembicaraan via telepon pada hari Jumat (29/10) untuk mendiskusikan usulan Seoul mengenai deklarasi pengakhiran Perang Korea secara resmi dan isu-su Korea Utara lainnya.