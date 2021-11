BTS Menerima Sertifikasi 'Triple Platinum' dari RIAA

Photo : YONHAP News

BTS menerima sertifikasi triple platinum untuk lagu hit mereka, 'Dynamite',dari Asosiasi Industri Musik Amerika Serikat (RIAA).RIAA menyatakan pada hari Senin (01/11) waktu setempat bahwa pihaknya memberikan sertifikasi triple platinum kepada BTS untuk lagu "Dynamite".Triple platinum berarti sebuah lagu telah terjual 3 juta unit.RIAA memberikan sertifikasi sesuai jumlah penjualan album dan lagu single digital, dengan memberikan sertifikasi gold untuk lagu yang terjual lebih dari 500 ribu unit, platinum untuk lebih dari satu juta unit, multi platinum untuk lebih dua juta unit, dan seterusnya.Selain lagu "Dynamite", album mini BTS, 'BE', juga mendapatkan sertifkiasi 'platinum', dan lagu berjudul "Life Goes On" juga menerima sertifikasi 'gold.'BTS tercatat sebagai artis Korea Selatan yang memiliki sertifikasi terbanyak, dengan memiliki tiga album dan lima lagu yang mendapatkan sertifikasi platinum.