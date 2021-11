Cadangan Devisa Korsel Catatkan Rekor Tertinggi selama 4 Bulan

Photo : YONHAP News

Cadangan devisa Korea Selatan mencatatkan rekor tertinggi selama empat bulan berturut-turut di Oktober.Bank Sentral Korea (BOK) pada Rabu (03/11) mengatakan bahwa cadangan devisa Korea Selatan tercatat sebesar 469,21 miliar dolar AS per akhir bulan lalu.Angka tersebut naik 5,25 miliar dolar AS dari sebulan sebelumnya, memperbarui rekor tertinggi yang tercatat pada bulan September lalu. Cadangan devisa negara Korea Selatan pada bulan Juli tercatat sebesar 458,68 miliar dolar AS dan 463,97 miliar dolar AS di bulan Agustus.Pihaknya mengatakan peningkatan ini berkat keuntungan dari investasi aset dalam mata uang asing.Cadangan devisa terdiri dari surat berharga dan deposito dalam mata uang asing, posisi cadangan Dana Moneter Internasional, hak penarikan khusus dan emas batangan.Per akhir bulan September, Korea Selatan merupakan pemegang cadangan devisa ke-9 terbesar di dunia, turun 1 peringkat dari sebulan sebelumnya.Arab Saudi mengambil posisi Korea Selatan di peringkat ke-8, sementara China, Jepang, dan Swiss berada di peringkat 3 teratas.