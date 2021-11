Dubes Korut untuk PBB Serukan Pembubaran Komando PBB

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Utara untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dilaporkan menyerukan pembubaran Komando PBB (UNC) yang dipimpin Amerika Serikat (AS) di Semenanjung Korea.Sebuah video yang diunggah pada Rabu (03/11) di situs web PBB menunjukkan Duta Besar Kim Song membuat seruan tersebut dalam rapat komite keempat dalam Sidang Umum PBB ke-76 yang diselenggarakan di New York, AS, pada 27 Oktober.Duta Besar itu mengklaim bahwa UNC didirikan oleh AS secara ilegal dan dunia tidak boleh membiarkan tindakan penyalahgunaan nama PBB tersebut untuk kepentingan politik dan militer jahat.Kim menyerukan pembubaran segera dan menuduh AS menggunakan komando tersebut untuk membenarkan okupasinya atas Korea Selatan dan mencapai tujuan politik dan militernya di kawasan Indo-Pasifik.Pernyataan tersebut dibuat saat Korea Selatan kini tengan mendorong deklarasi akhir perang Korea secara resmi sebagai sebuah jalan untuk memulai kembali dialog dengan Korea Utara.