Kepala CFC : Transfer OPCON akan Dilaksanakan dengan Penyesuaian Rencana yang Telah Ada

Photo : YONHAP News

Kepala Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS), Paul LaCamera, menyatakan bahwa pengalihan kendali operasional masa perang (OPCON) akan dilaksanakan dengan menyesuaikan rencana yang telah ada.LaCamera dalam webinar yang diselenggarakan pada Kamis (4/11) dalam rangka peringatan pendirian CFC Korea Selatan dan AS mengatakan bahwa sebagian besar rencana tidak dapat dilaksanakan seperti rencana awal. Pernyataan LaCamera dapat ditafsirkan bahwa rencana OPCON dapat berubah.Kepala CFC itu menegaskan bahwa militer Korea Selatan dan AS menjalin kerja sama erat terkait pelaksanaan rencana pengalihan OPCON berdasarkan persyaratan yang telah disepakati kedua belah pihak dan tugas utama yang harus dilakukan adalah melindungi Semenanjung Korea serta memenuhi Perjanjian Gencatan Senjata Korea.Dilanjutkannya, Perjanjian Gencatan Senjata Korea yang dipertahankan selama 67 tahun merupakan bukti fungsi pencegahan CFC atas kemungkinan serangan ke Korea Selatan dan hal itu diperkuat melalui Pelatihan Pos Komando Gabungan (CCPT).Ia juga mengatakan bahwa tentara Korea Selatan mencapai 70-80 persen dari CFC, sehingga pelatihan tentara Korea Selatan sangatlah penting.Sehubungan dengan itu, Juru Bicara Kementerian Pertahanan Korea Selatan mengatakan bahwa OPCON merupakan urusan pemimpin militer Korea Selatan dan AS, dan kedua belah pihak sedang menjalankan rencana transfer OPCON berdasarkan kesepakatan antara pihak bersangkutan.