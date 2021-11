Kemlu AS: AS Tetap Berkomitmen terhadap Sanksi Korut

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) mengonfirmasi kembali perlunya menjaga penerapan sanksi atas Korea Utara dan mendesak Korea Utara untuk menahan diri dari melakukan provokasi dan mengambil bagian dalam dialog.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, pada hari Kamis (04/11) dalam sebuah pengarahan media mengatakan bahwa AS "tetap berkomitmen" pada sanksi tersebut.Price menambahkan bahwa AS menyerukan agar seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB yang ada guna membatasi kemampuan Korea Utara untuk mendapatkan sumber daya dan teknologi yang dibutuhkan untuk memajukan program-program senjata pemusnah massal dan rudal balistiknya yang ilegal.AS tampak menyuarakan penentangannya terhadap upaya China dan Rusia untuk meringankan sanksi atas Pyongyang. Kedua negara tersebut sebelumnya dilaporkan telah menyerahkan sebuah rancangan resolusi ke Dewan Keamnaan PBB baru-baru ini untuk pencabutan beberapa sanksi Korea Utara.Price mengulang kembali bahwa AS terus berupaya melakukan diplomasi yang serius dengan Korea Utara, menyerukan agar Korea Utara menahan diri dari provokasi dan terlibat dalam diskusi.Dia menambahkan bahwa tujuan Washington tetap sama, yaitu denuklirisasi Semenanjung Korea.