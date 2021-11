Korsel Bukukan Surplus selama 17 Bulan Berturut-turut di September

Photo : YONHAP News

Korea Selatan membukukan surplus perdanganan selama 17 bulan berturut-turut di bulan September berkat kenaikan perdagangan di bidang transportasi.Menurut data sementara dari Bank Sentral Korea (BOK) pada hari Jumat (05/11), neraca perdagangan Korea Selatan mencatatkan surplus 10,07 miliar dolar AS di bulan September.Korea Selatan telah mencatatkan surplus selama 17 bulan berturut-turut sejak bulan Mei tahun lalu, namun rasio surplus tersebut sedikit lebih kecil 270 juta dolar AS dibandingkan setahun sebelumnya.Ekspor naik 14,5 persen ke 56,4 miliar dolar AS, sementara impor melonjak 26,3 persen ke 46,9 miliar dolar AS.Sektor jasa membukukan defisit 20 juta dolar AS di bulan September, namun angka itu mengecil 2,08 miliar daripada setahun lalu.Sementara itu, akun perdagangan di bidang transportasi mencatatkan surplus 2,06 miliar dolar AS di bulan September, kenaikan tajam sebesar 290 juta dolar AS dari setahun sebelumnya.