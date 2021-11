WSJ: Korut Mampu Menambang Uranium untuk Buat 20 Bom Nuklir per Tahun

Photo : YONHAP News

Korea Utara dilaporkan memiliki kemampuan memproduksi lebih banyak uranium untuk senjata nuklir daripada yang sebelumnya diketahui.Menurut The Wall Street Journal pada hari Kamis (04/11), Pusat Keamanan dan Kerja Sama Internasional di Universitas Stanford di Amerika Serikat (AS) mencapai kesimpulan tersebut setelah menganalisis citra satelit dari fasilitas penambangan uranium Pyongsan di Korea utara sejak 2017 hingga 2020.Pusat tersebut dilaporkan melakukan analisis dengan kecerdasan buatan dan melacak perubahan deforestasi dan penggunaan lahan untuk mempelajari aktivitas penambangan uranium Korea Utara.Para peneliti dilaporkan mengatakan bahwa produksi tahunan tambang uranium Korea Utara sebelumnya diperkirakan sebanyak 30.000 metrik ton, namun kapasitas maksimum penambangannya dapat mencapai 360.000 metrik ton per tahun.The Wall Street Journal mengatakan perkiraan ini menunjukkan bahwa Korea Utara memiliki kemampuan memproses konsentrat uranium untuk menghasilkan 340 kilogram uranium yang dikayakan per tahun dan jumlah tersebut cukup untuk membuat lebih dari 20 bom nuklir setiap tahun.