Peringatan 43 Tahun Pendirian CFC Korsel dan AS Digelar

Photo : YONHAP News

Komando Pasukan Gabungan (CFC) Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menggelar upacara peringatan 43 tahun pendirian CFC di Pangkalan Militer Yongsan di Seoul, Korea Selatan, pada Jumat (05/11).Kepala CFC Paul LaCamera dalam pidato sambutannya mengatakan bahwa semua orang mengetahui CFC Korea Selatan dan AS merupakan kekuatan koalisi terkuat di dunia, serta siap untuk menghalangi, membela dan, jika diperlukan, memusnahkan musuh yang mengancam.Wakil Ketua CFC Kim Seung-gyeom mengatakan bahwa Korea Selatan dan AS akan bekerjasama untuk kemajuan aliansi CFC Korea Selatan dan AS ke depannya berdasarkan nilai dan keyakinan bersama.Sementara itu, Presiden Moon Jae-in dan Menteri Pertahanan Suh Wook mengirim ucapan selamat dan memuji jasa CFC dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Semenanjung Korea.CFC Korea Selatan dan AS didirikan pada 7 November 1978 dengan tugas untuk menahan serangan eksternal terhadap Korea Selatan, dan memainkan peranan sebagai satuan komando untuk pasukan Korea Selatan, pasukan AS di Korea Selatan, dan pasukan internasional.