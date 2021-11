Photo : YONHAP News

Seiring meningkatnya minat terhadap budaya Korea Selatan di tengah masyarakat Amerika Serikat (AS) setelah adanya drama seri “Squid Game” yang meraih kepopuleran global, budaya permainan Korea Selatan pun menjadi sarana penting untuk mempromosikan negara ginseng tersebut.Permainan Korea termasuk di antaranya permainan lampu merah, lampu hijau, permainan gulali, dan lain sebagainya.Selama berlangsungnya Asian Film Festival di Los Angeles, AS, lebih dari 500 orang berkumpul bersama dalam sebuah acara kecil yang memperkenalkan budaya Korea melalui permainan-permainan yang pernah tampil dalam Squid Game.Seorang peserta acara itu mengatakan tidak ada yang lebih menyenangkan untuk dilakukan saat ini, selain berpesta dengan orang-orang dan bermain permainan Squid Game. Dia mengatakan itu adalah program terbaik saat ini dan sangat menyukainya.Seorang YouTuber, hyunEats, mengatakan bahwa para peserta belajar tentang budaya Korea serta berpartisipasi dalam permainan yang biasa dia mainkan semasa kecil, dan hal itu sangat mengesankan.Pemenang acara yang mendapatkan uang hadiah sebesar 456 dolar AS mengatakan bahwa dia sudah menjadi penggemar berat budaya Korea dan tentunya selalu ingin terus mempelajari lebih banyak lagi serta meningkatkan pengetahuannya tentang budaya Korea.Pada hari Minggu (07/11) waktu setempat, acara Squid Game yang menyediakan hadiah perjalanan ke Pulau Jejudo juga diselenggarakan di pusat Kota Los Angelas untuk mendorong promosi pariwisata Korea Selatan.Kesuksesan besar drama seri “Squid Game” tampak membuat minat masyarakat global terhadap budaya Korea kian meningkat.Terlebih lagi, permainan-permainan Korea yang muncul di drama itu diharapkan akan menjadi sarana penting untuk mempromosikan Korea Selatan ke depannya.