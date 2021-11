Samsung Electronics, SK Hynix Serahkan Data Semikonduktor ke AS

Photo : KBS News

Produsen chip Korea Selatan, Samsung Electronics dan SK hynix, telah menyerahkan data-data semikonduktor kepada pemerintah Amerika Serikat (AS) pada hari Senin (08/11).Menurut sumber-sumber setempat di Washington, AS, kedua perusahaan tersebut telah menyerahkan data tersebut kepada Kementerian Perdagangan AS pada hari Senin (08/11) sore. Dilaporkan bahwa data tersebut tidak mengandung informasi sensitif seperti informasi klien.Samsung dilaporkan tidak menyerahkan informasi klien dan data stok serta menandai semua data sebagai informasi rahasia untuk menjamin informasi tersebut tidak dibuka untuk publik.SK hynix juga mengecualikan informasi klien dan menandai beberapa data yang diserahkan sebagai data rahasia.Pada akhir September, Kementerian Perdanganan AS meminta perusahaan-perusahaan produsen semikonduktor untuk mengisi kuesioner mengenai rantai pasokan, termasuk data stok, penjualan, pemesanan, dan informasi klien, dengan tenggat waktu penyerahan dokumen hingga 8 November.