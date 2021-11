Kemlu AS : Ada Banyak Isu yang Harus Dibahas dengan Korsel

Photo : YONHAP News

Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat (AS) menyatakan bahwa Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink dalam kunjungannya ke Korea Selatan dan Jepang akan membahas berbagai isu, termasuk program nuklir Korea Utara dan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea bersama pemerintah Korea Selatan.Asisten Wakil Menteri Kritenbrink yang tengah mengunjungi Jepang dan akan berkunjung ke Korea Selatan pada tanggal 10-12 November.Terkait pernyataan deklarasi untuk mengakhiri Perang Korea, di mana terdapat pandangan berbeda antara Korea Selatan dan AS, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS Ned Price mengatakan pada hari Senin (8/11) waktu setempat bahwa hal tersebut belum dapat dipastikan akan dibahas atau tidak dalam kunjunga tersebut, dan bahwa masalah rudal balistik dan nuklir Korea Utara akan dibahas, termasuk strategi AS untuk memajukan proses pewujudan denuklirisasi lengkap di Semenanjung Korea.Ditambahkan pula, hubungan aliansi antara Korea Selatan dan AS cukup dalam dan luas, sehinga terdapat banyak isu yang harus dibahas bersama.Pernyataan tersebut tidak mengekspresikan secara pasti bahwa pembahasan mengenai pernyataan deklarasi untuk mengakhiri perang akan dibahas, namun mengisyaratkan terdapat kemungkinan pembahasan.Korea Selatan menginginkan pernyataan deklarasi untuk mengakhiri perang agar dapat menarik Korea Utara untuk berdialog, namun AS memiliki pandangan berbeda dari segi urutan, waktu, persyaratan, dan lainnya.Price menambahkan bahwa AS memiliki pandangan yang sama dengan pemerintah Korea Selatan dalam hal pencapaian perdamaian dan denuklirisasi melalui diplomasi dan dialog.Untuk itu, AS akan mencari langkah yang lebih praktis bersama negara-negara sekutu lainnya.Sementara itu, Partai Demokrat Korea Selatan menyatakan bahwa calon presiden Lee Jae-myung akan bertemu dengan Asisten Wakil Menteri Luar Negeri AS untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik Daniel Kritenbrink pada hari Kamis (11/11) dan calon presiden dari Partai Kekuatan Rakyat, Yoon Seok-yeol, juga tengah menyiapkan jadwal pertemuan dengan Kritenbrink pada hari Jumat (12/11) mendatang.