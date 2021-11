AS Meminta Data Semikonduktor dari Perusahaan Global

Photo : KBS News

Amerika Serikat (AS) meminta data terkait semikonduktor dari perusahaan-perusahaan global untuk mengatasi masalah kelangkaan semikonduktor untuk kendaraan dan mengamankan transparansi di pasar semikonduktor.Pada hari Selasa (09/11) dini hari, Samsung Electronics dan SK Hynix telah menyerahkan data tersebut, kecuali informasi sensitif seperti informasi perusahaan klien, stok, jumlah penjualan, dan lainnya.Samsung Electronics menjelaskan bahwa informasi klien sulit diberikan karena menyangkut kontrak kerja, dan hal itu telah dibahas dengan Kementerian Perdagangan AS.SK Hynix juga telah menyerahkan data terkait kepada pemerintah AS yang bertujuan untuk membatasi China di pasar semikonduktor. Namun dilaporkan bahwa pihak SK Hynix tidak menyerahkan data rahasia operasi perusahaan.Perusahaan semikonduktor Taiwan, TSMC, yang sebelumnya memprotes keras permintaan AS tersebut juga telah menyerahkan data terkait semikonduktor yang diminta kecuali data yang mengandung informasi sensitif.Pemerintah AS juga memahami bahwa perusahaan semikonduktor global tidak dapat membeberkan informasi sensitif perusahaan dan kebingungan yang dialami perusahaan-perusahaan semikonduktor global terkait permintaan informasi rahasia tersebut.Namun, akibat konflik antara AS dan China terkait pembentukan kembali rantai pasokan semikonduktor global, maka diperkirakan tekanan dari kedua negara akan membesar di masa depan.Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Korea Selatan mengadakan pertemuan tingkat menteri pada hari Rabu (10/11) untuk membahas masalah terkait.Pada akhir September, Kementerian Perdanganan AS meminta perusahaan-perusahaan produsen semikonduktor untuk mengisi kuesioner mengenai rantai pasokan, termasuk data stok, penjualan, pemesanan, dan informasi klien, dengan tenggat waktu penyerahan dokumen hingga 8 November.