Dubes Lee: Korsel dan AS Bertukar Pendapat Tentang Draf Deklarasi Akhir Perang

Photo : YONHAP News

Duta Besar Korea Selatan untuk Amerika Serikat (AS) Lee Soo-hyuck dan Washington sedang membahas secara seksama mengenai deklarasi pengakhiran Perang Korea secara resmi.Dalam sebuah pertemuan dengan para wartawan di Washington D.C., AS, pada hari Selasa (09/11), Lee mengatakan kedua sekutu telah berbagi pendapat mengenai rancangan tersebut, menambahkan bahwa keduanya terus melakukan upaya aktif dan kreatif terkait hal tersebut.Dia mengatakan bahwa diskusi-diskusi tertutup juga dilakukan untuk membahas cakupan kerja sama antara Seoul dan Washington, serta juga menyebut mengenai perluasan cakupan geografis Korea Selatan yang dapat diartikan sebagai partisipasi pemerintah Korea Selatan dalam isu-isu global, termasuk kerja sama di kawasan Indo-Pasifik.Pernyataan itu dibuat setelah Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan memberikan isyarat pada bulan lalu mengenai kemungkinan perbedaan terkait seruan Presiden Moon Jae-in untuk deklarasi akhir perang, mengatakan bahwa keduanya memiliki beberapa perbedaan pandangan mengenai urutan, waktu, atau kondisi dari langkah-langkah berbeda.Namun demikian, menurut otoritas diplomatik Korea Selatan, Sullivan tidak menkankan pada perbedaan, tetapi pada proses yang sedang berlangsung untuk mencapai konsensus tentang konsekuensi diplomatik dari deklarasi dan isu-isu terkait lainnya.