Menteri Perdagangan AS Konfirmasi Permintaan Data Semikonduktor Adalah Tindakan Sekali Saja

Photo : KBS News

Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Sumber Daya Korea Selatan Moon Sung-wook mengatakan Amerika Serikat (AS) telah mengonfirmasi bahwa permintaan data terkait semikonduktor dari perusahaan-perusahaan global adalah langkah yang hanya dilakukan satu kali saja.Dalam pertemuan dengan para wartawan usai pertemuan dengan Menteri Perdagangan ASGina Raimondo di Washington, AS, pada Selasa (9/11) waktu setempat, Moon mengatakan bahwa pihaknya telah mendapatkan penjelasan dari pihak AS bahwa permintaan data dari perusahaan-perusahaan Korea Selatan adalah tindakan yang tidak dapat dihindari dalam keadaan yang tidak biasa.Moon menyampaikan bahwa Raimondo mengatakan data perusahaan Korea Selatan akan diamankan dan pihaknya berterima kasih atas penyerahan data tersebut.Terkait proses analisis data yang telah diserahkan itu, Menteri Moon mengatakan bahwa akan dibutuhkan waktu yang cukup lama waktu dan perusahaan Korea Selatan telah terus berdiskusi dengan pihak Kementerian Perdagangan AS selama masa sebelum menyerahkan data tersebut.