AS Tidak akan Meminta Data Tambahan dari Perusahaan Semikonduktor

Photo : YONHAP News

Menteri Perindustrian, Perdagangan, dan Energi Korea Selatan Moon Sung-wook bertemu dengan rekannya dari AS, Gina Raimondo di Washington, AS, pada hari Selasa (11/9) waktu setempat.Pertemuan yang berlangsung sekitar 40 menit itu terjadi tepat sehari setelah batas waktu penyerahaan data dan dokumen terkait semikonduktor yang diminta oleh pemerintah AS kepada perushaan-perusahaan semikonduktor global, termasuk Samsung Electronics, dalam rangka mengatasi kelangkaan pasokan chip global.Menteri Moon memperkirakan bahwa AS tidak akan meminta data tambahan dengan menggunakan UU Produksi Pertahanan karena tujuan dari permintaan itu adalah untuk menstabilkan rantai pasokan chip global.Ditambahkannya bahwa dialog kerja sama industri tingkat direktur antara Korea Selatan dan AS, yang sebelumnya telah digelar, akan ditingkatkan dan diperluas ke tingkat menteri, dan sub-komite terpisah untuk kerja sama semikonduktor akan dibentuk untuk mengadakan pertemuan perdana pada 8 Desember.Di sisi lain, menteri perdagangan AS Raimondo menegaskan dalam sebuah pengarahan pers bahwa penyerahan data dari perusahaan-perusahaan itu dilakukan secara "sukarela".Pernyataan tersebut tampaknya dibuat setelah adanya kritik atas permintaan pemerintah AS yang tidak lazim atas penyerahan data rahasia perdagangan perusahaan-perusahaan global dari setiap negara.Raimondo menerangkan bahwa semua perusahaan terkait, termasuk TSMC di Taiwan, menyetujui gagasan mengenai penyerahan dokumen tersebut sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan transparansi rantai pasokan chip global.Sebanyak 189 perusahaan semikonduktor di seluruh dunia telah menyerahkan dokumen terkait untuk memenuhi permintaan pemerintah AS.Dalam proses peninjauan dokumen dari Kementerian AS, diperkirakan konsultasi dengan perusahaan Korea Selatan akan terus dilanjutkan dalam jangka waktu yang cukup lama.