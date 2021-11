Wamenlu AS Gelar Pertemuan dengan Pejabat Korsel di Seoul

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, Daniel Kritenbrink, mengunjungi Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak dilantik.Kritenbrink menggelar pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Yeo Seung-bae, di kantor Kementerian Luar Negeri di Seoul pada kamis (11/11).Perwakilan Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengujarkan bahwa kedua wakil menteri itu bertukar pendapat tentang isu-isu yang menjadi perhatian kedua negara, seperti aliansi Korea Selatan dan AS, masalah Semenanjung Korea, dan lainnya.Diketahui bahwa masalah rantai pasokan merupakan salah satu isu utama dalam pertemuan tersebut, tetapi masalah Korea Utara, termasuk deklarasi akhir Perang Korea hanya dibahas secara singkat.Menurut perwakilan itu, kedua wakil menteri tersebut juga kembali mengonfirmasi aliansi Korea Selatan dan AS yang penting untuk perdamaian dan kesejahteraan kawasan Asia Timur Laut dan global, serta cakupan kerja sama aliansi kedua negara diperluas ke tingkat internasional, setelah adanya KTT Korea Selatan dan AS pada Mei lalu.Kedutaan Besar AS di Korea Selatan juga melalui akun Twitter-nya pada Kamis (11/11) mengatakan bahwa Kritenbrink bersama Yeo membahas langkah-langkah terkait aliansi Korea Selatan dan AS untuk meningkatkan ketertiban internasional berdasarkan kaidah yang berlaku di wilayah Indo Pasifik dan wilayah lain.Di hari yang sama, Kritenbrink menemui Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan, Choi Jong Kun, dan beberapa pejabat lainnya.Dalam kesempatan itu, Choi meminta Kritenbrink untuk berupaya keras memajukan proses perdamaian di Semenanjung Korea dan aliansi antara Korea Selatan dan AS.Diketahui bahwa Kritenbrink mengajak melakukan pembahasan mengenai keamanan ekonomi, termasuk isu rantai pasokan global, dalam kunjungannya ke kantor kementerian tersebut.Kedua pihak sepakat melakukan kerja sama yang erat terkait rantai pasokan dan teknologi utama, vaksin COVID-19, dan penanganan perubahan iklim.