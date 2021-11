KOSPI Ditutup Naik Lebih dari 1% pada 12 November

Photo : YONHAP News

Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) naik lebih dari 1 persen karena aksi beli para investor asing dan institusi.KOSPI naik 43,88 poin, atau 1,50 persen, pada hari Jumat (12/11), ditutup di level 2.968,80.Investor isntitusi dan asing masing-masing melakukan aksi beli senilai 594,3 miliar won dan 435,5 miliar won.Sementara itu, pasar saham teknologi KOSDAQ naik 16,24 poin, atau 1,65 persen, ditutup di level 1.009,07.KOSDAQ pulih kembali ke level 1.000 setelah tiga hari perdagangan sejak 9 November.Di pasar valuta asing, nilai won Korea menguat 1,2 won terhadap dolar AS, mengakhiri perdagangan hari ini di angka 1.179,6 won per dolar AS.