Wamenlu Korsel Harapkan Pencapaian segera Terkait Deklarasi Akhir Perang Korea

Photo : YONHAP News

Wakil Pertama Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-kun menyampaikan harapannya untuk dapat segera melihat hasil yang baik dalam upaya mewujudkan pengumuman deklarasi akhir Perang Korea secara resmi.Wakil Menteri Choi menyatakan harapan tersebut di hadapan para wartawan pada hari Minggu (14/11), setelah tiba di Washington, Amerika Serikat (AS), dalam kunjungan kenegaraan.Choi mengungkapkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Seoul dan Washington dalam upaya untuk pendeklarasian akhir Perang Korea dan kedua belah pihak kini tengah membahas waktu dan metodenya.Ditanya apakah Korea Utara kemungkinan akan memberikan tanggapan positif terhadap proposal tersebut, Choi membeberkan bahwa Seoul dan Washington akan melakukan pembicaraan tambahan tingkat wakil menteri luar negeri, berdasarkan hasil perundingan para utusan khusus untuk nuklir Korea Utara dari Korea Selatan dan AS.Choi menyebutkan dirinya tidak dapat menjamin tanggapan Korea Utara, namun ia tampak berkomitmen untuk melangkah maju ke peninjauan mengenai tanggapan Korea Utara atas pendekatan terkait deklarasi akhir perang.Dia melanjutkan bahwa yang terpenting adalah Seoul dan Washington telah membuat keputusan politik untuk kemajuaan saat ini, menambahkan bahwa diskusi kemungkinan akan segera membuahkan hasil dan hasil tersebut kemudian akan diusulkan kepada Pyongyang.Selama kunjungannya ke AS hingga 19 November mendatang, Wakil Menteri Choi akan mengadakan pertemuan dengan rekannya dari AS, Wendy Sherman, dan menghadiri pertemuan trilateral dengan Wakil Menteri Luar Negeri AS dan Jepang.