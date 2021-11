Korsel, AS, Jepang Gelar Pembicaraan Tingkat Wamenlu pada Rabu

Photo : YONHAP News

Para wakil menteri luar negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS) dan Jepang akan menggelar pertemuan trilateral pada hari Rabu (17/11) di Washington, AS, untuk mendiskusikan deklarasi akhir Perang Korea secara resmi dan isu-isu lainnya.Juru Bicara Kementerian Luar Negeri AS, Ned Price, pada hari Senin (15/11) mengatakan dalam sebuah pengarahan pers bahwa Wakil Menteri Luar Neger Wendy Sherman akan menggelar sebuah rapat dengan rekannya dari Korea Selatan, Choi Jong-kun, dan dari Jepang, Mori Takeo, pada hari Rabu (17/11).Price mengatakan bahwa Sherman akan menggelar rapat terpisah dengan Choi dan Takeo pada hari Selasa (16/11) dan Kamis (18/11) secara berurutan.Rapat tersebut akan menandai kali pertama dalam empat bulan sejak para wakil menteri ketiga negara bertemu di bulan Juli lalu.Pembicaraan trilateral itu diharapkan akan membahas berbagai isu-isu yang tertunda, termasuk deklarasi akhir perang, isu nuklir Korea Utara, rantai pasokan global, dan strategi keamanan ekonomi.