CDC AS Turunkan Peringatan Perjalanan untuk Jepang ke Level Terendah

Photo : YONHAP News

Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (CDC) Amerika Serikat (AS) menurunkan tingkat peringatan perjalanan untuk Jepang ke level terendah, yaitu level 1, pada hari Senin (15/11) waktu setempat.CDC menurunkan level peringatan ke Jepang, India, Pakistan, Liberia, Gambia, dan Mozambik ke level 1.Sementara itu, CDC menaikkan level peringatan ke Ceko, Hongaria, dan Islandia ke level tertinggi, level 4, akibat peningkatan jumlah pasien COVID-19.CDC menerapkan sistem empat level, dan Kementerian Luar Negeri AS mengeluarkan peringatan perjalanan sesuai level yang dikeluarkan oleh CDC, yaitu Level 1 'Tindakan pencegahan umum', Level 2 'Peningkatan kewaspadaan', Level 3 'Pertimbangkan kembali perjalanan', Level 4 'Jangan bepergian'.CDC menurunkan level peringatan perjalanan untuk Jepang ke level 1, namun peringatan perjalanan Kementerian Luar Negeri AS untuk Jepang masih di level 3.Level peringatan ke Korea Selatan tetap dipertahankan di level 3 baik oleh CDC maupun Kementerian Luar Negeri AS.