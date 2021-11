Wamenlu AS : Kesepakatan Korsel, AS, dan Jepang terkait Deklarasi Akhir Perang Korea Memuaskan

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri dari Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang menggelar pertemuan di Washington, Amerika Serikat (AS).Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman mengatakan pembicaraan dengan mitranya dari Korea Selatan dan Jepang sangat konstruktif dan ketiga pihak akan meneruskan pembahasan terkait ke depannya.Namun, Sherman tidak menyebutkan isi pembicaraan secara terperinci dan waktu pengambilan keputusan terkait deklarasi akhir Perang Korea.Sherman juga mengatakan bahwa ketiga wakil menteri luar negeri telah membahas langkah-langkah untuk menghormati kaidah internasional di kawasan Indo-Pasifik, termasuk kebebasan pelayaran di Laut China Selatan. Hal ini ditujukan pada China.Jumpa pers tersebut awalnya dikatakan akan dihadiri oleh ketiga wakil menteri, tetapi akhirnya hanya dihadiri oleh Wakil Menteri Sherman saja.Terkait hal itu, Sherman mengatakan bahwa perbedaan pendapat antara Korea Selatan dan Jepang mengakibatkan perubahan pada rencana jumpa pers dan perbedaan pendapat kedua negara tidak berkaitan dengan isu yang dibahas dalam pertemuan trilateral tersebut.Terkait dengan itu, Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-kun menyatakan pihak Jepang memberitahukan ketidakhadirannya dalam jumpa pers tersebut akibat masalah kunjungan Kepala Kepolisian Korea Selatan ke Pulau Dokdo.Pulau Dokdo adalah pulau yang diklaim oleh Korea Selatan dan Jepang sebagai bagian dari wilayah teritorial mereka.Kementerian Luar Negeri AS mengemukakan bahwa pertemuan trilateral itu berjalan konstruktif dan memuaskan. Namun demikian, pembatalan jumpa pers bersama membuat pertemuan ketiga negara tersebut terkesan gagal.