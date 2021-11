USTR Kunjungi Korsel pada Kamis

Photo : YONHAP News

Perwakilan Perdagangan Amerika Serikat (USTR), Katherine Tai, mengunjungi Korea Selatan pada hari Kamis (18/11) untuk membahas isu-isu perdagangan yang tertunda antara kedua negara.Kunjungan itu menandai kunjungan pertama pejabat perdagangan AS datang ke Korea Selatan sejak 2011.Tai dilapirkan akan tiba dari Jepang pada sore hari dan bertenu dengan pejabat senior Korea Selatan pada hari Jumat (19/11). Dia dijadwalkan menghadiri putaean ke-6 Komite Gabungan di bawah Perjanjian Perdagangan Bebas Korea Selatan - AS pada pukul 14.00 hari tersebut.Dalam sesi itu, Menteru Perdagangan Yeo Han-koo dan USTR dijadwalkan mendiskusikan berbagai isu perdagangan di antara kedua negara, termasuk rantai pasokan semikonduktor dan tarif baja AS.Tai juga akan bertemu dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Perekrutan An Kyung-duk pada hari Jumat (19/11). Tidak lazim seorang pejabat perdagangan AS bertenu dengan menteri ketenagakerjaan Korea Selatan.Dia kemudian akan berangkat ke India pada hari Minggu (21/11) sore.