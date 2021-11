Wamenlu Jepang Tolak Hadiri Konferensi Pers Usai Pertemuan Trilateral dengan AS, Korsel

Photo : YONHAP News

Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan Choi Jong-kun menyatakan konferensi pers ketiga wakil menteri usai pertemuan trilateral antara wakil menteri luar negeri Korea Selatan, Amerika Serikat (AS), dan Jepang tidak terlaksana karena wakil menteri Jepang menyampaikan pihaknya tidak akan hadir dengan mempermasalahkan kunjungan Kepala Kepolisian Korea Selatan ke Pulau Dokdo.Choi memberitahukan hal itu dalam pertemuan wartawan di Kedutaan Besar Korea Selatan di Washington D.C., AS, pada Rabu (17/11) waktu setempat.Choi kemudian menguraikan bahwa pihaknya menyetujui agar pihak AS sendiri yang mengumumkan hasil pertemuan trilatearl antara wakil menteri luar negeri tersebut karena menyadari pentingnya pertemuan trilateral itu.Wakil Menteri Luar Negeri Korea Selatan, AS, dan Jepang berencana melakukan konferensi pers bersama usai pertemuan itu, tetapi akhinya hanya Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman saja yang hadir.Sherman dalam konferensi pers memberitahukan bahwa pelaksanaan konferensi pers berubah karena adanya perbedaan pendapat antara Korea Selatan dan Jepang yang tidak berkaitan dengan pertemuan trilateral tersebut.Kementerian Luar Negeri Korea Selatan menerangkan bahwa pertemuan wakil menteri antara Korea Selatan dan Jepang berjalan sesuai rencana.