Photo : YONHAP News

Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengatakan sedang mempertimbangkan boikot diplomatik atas Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.Biden membuat pernyataan itu kepada para wartawan pada Kamis (19/11) dalam sebuah rapat dengan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau di Gedung Putih, saat ditanya mengenai kemungkinan boikot.Juru Bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan pada Kamis (19/11) dalam sebuah pengarahan pers bahwa pertimbangan tersebut karena adanya kekhawatiran mengenai pelanggaran hak asasi manusia atas etnik Uyghur di Xinjiang, China.Psaki mengatakan bahwa AS memiliki keprihatinan mendalam mengenai pelanggaran HAM yang dilihatnya. Namun demikian, dia menambahkan bahwa hal itu tidak didiskusikan dalam pertemuan antara Presiden Biden dan Presiden Xi Jinping.Boikot diplomatik berarti AS tidak akan mengirim delegasi pemerintah resmi ke ajang Olimpiade tersebut, namun akan tetap mengizinkan para atlet untuk ikut bertanding.Jika AS memutuskan melakukan boikot, maka diperkirakan hal itu akan mempengaruhi rencana Korea Selatan untuk mendorong pendeklarasian akhir Perang Korea dan perbaikan hubungan antara kedua Korea dan antara Korea Utara dan AS melalui ajang Olimpiade Musim Dingin Beijing 2022.